嘉熙連錄7宗撻大訂 本月70宗新盤取消交易

一手成交紀錄冊顯示，嘉熙昨日連錄7宗撻大訂個案，單位全部在2018年6月售出，成交價介乎760.1萬至1468.4萬元，合共7236.4萬元。買家均採用建築期備用二按付款計劃，料先後已付樓價15%作為訂金，上述交易於昨日正式終止，該批買家料損失114萬至220.26萬元訂金，合共1085.46萬元。據本報統計，本月一手新盤取消交易個案已增至約70宗，成為2013年一手新例之後的單月新高，當中約七成個案來自新世界（0017）系內新盤，包括元朗瑧頤錄22宗、何文田瑧樺錄8宗等。

取消交易宗數按月創一手新例新高

因部分牆身混凝土未達要求，而於7月初公布要拆樓重建的新世界大圍站柏傲莊III，據成交紀錄冊顯示，再有買家取消交易，最新兩宗包括1A座43樓B室，實用面積998方呎，今年6月以2779.8萬元售出、實呎27,853元；另1B座49樓D室，實用面積456方呎，6月以1090.7萬元售出、實呎23919元，相關交易同於本月25日取消。自7月初以來，柏傲莊III累計共有17宗同類終止交易個案。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，近期樓價已破頂，樓市交投明顯減慢；加上近日股市波動，尤其內地科技股大跌，部分買家資金或現問題，唯有放棄上會；此外，移民潮亦影響樓市氣氛。他相信，除非經濟環境有重大轉機，如疫情完結，各地再度通關等，否則投資氣氛難短期回復，預計新盤撻訂潮可能持續一段時間。