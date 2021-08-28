業主移民 黃埔3房千萬沽低市價5%

第一城本月暫錄20宗大跌三成

事實上，黃埔花園本月交投亦明顯放慢，至今暫僅錄得12宗成交，較上月同期23宗大減11宗或約48%。原業主2008年5月395萬元購入，持貨13年，帳面獲利605萬元或逾1.5倍。十大屋苑之一的沙田第一城本月暫錄20宗成交，較上月同期30宗少近三分之一的水平。中原分區營業經理侯惠良表示，屋苑最新成交為51座中層A室，實用面積284方呎，2房間隔，經議價後以588萬元易手，實呎20,704元。 原業主於2016年400萬元購入，帳面獲利約188萬元或約47%。

另一龍頭屋苑鰂魚涌太古城，本月二手交投亦見放緩，暫錄18宗成交，較上月同期24宗少6宗或約25%。中原地產區域營業董事趙鴻運表示，太古城東海閣中層H室，實用面積708方呎，3房1套間隔，房間可享部分海景。原業主叫價1680萬元，最終以1525萬元成交，實呎21540元，屬市價水平。 原業主2011年1月780萬元買入，持貨10年，帳面獲利745萬元或約96%。

寇鴻萍胞弟3968萬沽渣甸山豪宅

另外，市場再錄名人沽貨勁賺個案。土地註冊處顯示，由前港姐季軍寇鴻萍胞弟寇鴻威（KAU HUNG WAI WILSON）持有的渣甸山布思道1號柏麗園CD座低層C室，實用面積1492方呎，4房2廁間隔，本月初以3968萬元易手，實呎26,596元。資料顯示，寇鴻威在2010年1月以2118萬元購入，持貨近12年，帳面獲利1850萬元或約87%。