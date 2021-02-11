CCL破頂後連跌兩周 失守190點 累跌近1% 差估署樓指連升7月快破頂

明報記者 林可為

具體反映8月初市况的CCL，最新報189.52點，按周跌0.46%；反映大型屋苑樓價的CCL Mass報192.77點，為歷史第3高，按周升0.14%。

CCL（中小型單位）報190.28點，按周跌0.01%，連跌兩周0.49%、CCL（大型單位）報185.47點，按周跌2.81%，單周跌幅為45周即約11個月最大，連跌兩周共3.39%。

中原：樓價高位爭持 非轉勢向下

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，CCL三大整體指數兩周前齊破頂後，隨即連跌兩周，續於高位爭持。分區方面，新界西CCL Mass報178.56點，按周升2.27%，創歷史新高；新界東CCL Mass報204.91點，按周升0.33%。

至於市區，本周均呈跌勢，港島CCL Mass報196.13點，按周跌0.47%，連跌兩周0.94%；九龍CCL Mass報186.00點，按周跌0.98%，連跌兩周1.54%。

官方樓指中小型單位跑贏大市

另差餉物業估價署公布，7月私宅售價指數報396.3點，按月升幅擴大至0.46%、按年則升2.83%。

可留意的是，相對2019年5月歷史高位396.9點，僅相差0.15%。 按單位劃分，實用753至1075方呎C類單位、實用431方呎以下A類單位，7月售價指數351.8點、438.1點，按月分別升1.12%、0.62%，均跑贏大市。

不過，實用1076至1721方呎D類單位、實用1722方呎以上E類單位，7月售價指數325.2點、317.7點，按月分別跌1.9%、1.67%。

租金指數連升5月累升逾3%

租金指數方面，7月指數報179.4點，按月升幅由6月錄得0.17%，擴大至上月錄得的0.5%，連升5個月累計升3.04%，惟按年跌0.66%。若相對2019年8月歷史高位200.1點，相差10.3%。

利嘉閣料8月私宅售價指數勢破頂

利嘉閣研究部主管陳海潮指出，私宅樓價已到破頂臨界點，料9月公布的8月私宅售價指數勢將破頂，預計今年餘下數月樓價仍向上，惟在中港通關落實前，按月升幅將放緩。