容App Store外支付方式 蘋果換集體訴訟和解

協議保留抽佣安排 最高30%

一些軟件開發商在2019年向蘋果提出集體訴訟，控告其管理App Store的方式涉嫌違反反壟斷法。蘋果提出的App Store規則修訂，被視為是對軟件開發商的一些讓步。軟件開發商長期爭取客戶可直接向它們付費，避免被App Store抽佣。蘋果此前一直禁止開發商使用通過蘋果獲得的客戶信息，直接通知客戶其他付款方式。和解條件取消了此禁令，但開發商與客戶溝通前，必須徵求客戶同意。

此外，蘋果將為小型開發商設立一個價值1億美元的援助基金，供2015年6月至今年4月期間，年銷售額低於100萬美元的開發商，申領250美元至3萬美元不等的資助。蘋果估計，這項安排將使超過99%的開發商受惠。

設1億美元基金助小型開發商

代表開發商的其中一名律師伯曼（Steve Berman）稱，這項來之不易的和解，將為美國iOS開發商的經營帶來顯著改善。蘋果表示，和解內容是與開發商進行「富有成效的對話」後達成，並表示App Store的改變，對用戶和開發商有利。和解協議仍須等待美國地區法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）批准。不過這次和解不會解決熱門遊戲《堡壘之夜》（Fortnite）開發商Epic Games對蘋果提出的反壟斷訴訟。該訴訟在5月完成庭訊，期間Epic指控App Store涉嫌壟斷，不當限制了軟件分銷。該訴訟的主審法官同樣是羅傑斯，並將於稍後作出裁決。

（綜合報道）

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