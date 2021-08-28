鮑威爾撐今年減買債 加息無期 美匯跌穿92.7 油價升逾1%

由於距加息尚遠，加上鮑威爾重申通脹飈升只屬暫時觀點，美匯指數應聲下滑，由93.2左右，跌穿92.7。現貨金反彈至每盎司1800美元以上。市場對鮑威爾講話反應正面，道指午夜前升逾200點，標普500指數與納指齊創新高。此外，由於墨西哥灣面臨風暴吹襲，海上煉油設施開始關停，國際油價升1%。

道指曾漲逾200點 標指納指新高

鮑威爾稱，自上月底的會議以來，就業市場取得更多進展，經濟已毋須太多政策扶持。不過他強調，「收水」時機和步伐，並非加息時機的直接信號，因為加息有更嚴格的條件。鮑威爾昨在演講用了大量篇幅，解釋為何他認為當前的通脹上升只是暫時。他引用可追溯到1950年代的數據，稱相關紀錄反映「貨幣政策制定者不應試圖緩解暫時的通脹波動」，認為此舉「可能弊大於利」，尤其是在利率接近零的時代。由於貨幣政策的傳導，可能需要一年時間才能對經濟產生影響，臨時因素導致的緊縮政策，將增加了不必要的放緩的風險，導致就業減少及通脹過低。

鮑威爾稱，就業市場仍存在大量閒置人力，而疫情仍然持續，錯誤的干預可能會造成重大損害。鮑威爾又指出1970年代消費者和企業對未來通脹升溫的預期，推高實際價格，因此聯儲局密切注視通脹預期。他預期未來幾個月的通脹可能緩和，因為二手車等近期推升通脹的貨品，價格已開始回落。他說，到目前為止，幾乎沒有證據表明通脹上升的範圍，超出「受疫情爆發及經濟重啟所直接影響的少數商品和服務」，而且幾乎沒有證據顯示，目前的工資升幅導致通脹增長過快。

大量篇幅講解「通脹升屬暫時」

美國上月的個人消費支出（PCE）物價指數按年升4.2%，升幅較6月高0.2個百分點。至於聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在7月按年升3.6%，升幅與6月持平。

鮑威爾又提到Delta新冠變種病毒傳播，但認為這只會構成一些短期風險，長遠仍看好美國實現就業最大化的前景，只要經濟持續改善，將可在年底前放慢買債步伐。部分分析預期，聯儲局可能最快會在9月21至22日的會議宣布「收水」。鮑威爾發言前，今年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）、明年有投票權的克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）、聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）及堪薩斯城聯儲銀行行長喬治（Esther George）也釋出「收水」信號。

（綜合報道）

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