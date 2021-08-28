世華首季營業額增逾18% 虧損顯著收窄

集團預計今年度餘下時間繼續充滿不確定性及挑戰。新聞紙價格可能於下半年顯著上漲，意味經營利潤將進一步受壓，將繼續落實嚴格成本控制措施，務求盡量減少對盈利做成影響。

集團出版及印刷分部季度虧損按年減少76.6%至127.2萬美元，當中馬來西亞市場稅前虧損大減97.44%至9.3萬美元；香港及台灣分部稅前虧損84.1萬美元，按年減少56.2%；北美業務因在加拿大獲政府發放的補貼減少，因此扭盈為虧，稅前虧損33.8萬美元。數碼業務持續增長。旅遊分部由於獲政府補貼減少，稅前虧損擴大30.75%至48.9萬美元。

萬華首季度虧損同收窄

世華持股73.01%的萬華媒體（0426）同期的第一季度虧損420.2萬元，按年收窄25.77%，不派季度息。公司披露尚持有毛記葵涌（1716）4.4%股權，公平值達1368萬元。季內娛樂生活及時尚業務分部虧損約254.9萬元，按年減少33.9%；手表及汽車業務等分部虧損80.2萬元，按年增加16.74%。季內沒有如去年般獲得政府補助120.2萬元，亦沒有租賃修改收益171.2萬元。