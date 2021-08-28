永旺專攻生活用品 冀盡快扭虧

上半年虧損擴2.41倍

派中期息每股3仙

永旺上半年虧損擴大2.41倍至2.45億元；每股虧損94.38仙，派中期息每股3仙。收入錄48.071億元，按年跌6.8%；毛利率維持28.2%水平。按市場劃分，香港分部期內收入達22.53億元，按年減少7%；中國內地收益跌6.6%至25.54億元。儘管上半年虧損擴大，惟集團開店步伐未見放緩；截至今年6月底，集團在內地及香港共有109間分店，較去年底106間增加3間。另外，集團與大創（Daiso）達成戰略合作協議攻港，6月至今已開設4間「Daiso Japan」門店；集團本月初亦在旺角家樂坊設立「AEON STYLE」新分店。

永旺百貨執行董事兼董事總經理菅原功指出，未來將主力發展上述兩個品牌，今年下半年將於本港增設7間新門店，內地計劃開設3間。他續稱，相信相關品牌的新商業模式有望改善集團業務表現，並冀盡快恢復收支平衡。

此外，菅原功表示，政府消費券推出對集團旗下高單價商品，尤其鞋類產品的銷售帶來刺激，並較集團預期好；集團亦會推出各項活動及商品優惠，迎接10月份、第二期消費券發放。