嘉里物流料運費高企持續至明年首季

核心純利升81% 派中期息每股0.211元

截至今年6月底止，嘉里物流中期收入按年增加68%至367.09億元；核心純利升81%至15.30億元。股東應佔溢利33.8億元，按年增長2.15倍；每股盈利1.88元，派中期息每股0.211元，較去年多派92%。

馬榮楷表示，因應中國疫情發展，最受影響的港口包括深圳鹽田港及寧波舟山港，導致海運運費增加。馬榮楷相信今年餘下時間，集團主要的增長點在於維持中國出口至歐美及大洋洲，更透露現時累積下來的貨物，估計至今年底亦難以清光。

疫情影響 料累積貨物年底難清光

今年2月，中國快遞「一哥」順豐控股（深：002352）擬以全現金方式收購嘉里物流。馬榮楷形容，合併後的嘉里物流有如順豐的「國際部」，雙方整合大中華以外地區。旗下倉儲會否整合至順豐房託（2191），馬榮楷表示目前未有討論過相關問題，強調合併仍在進行當中，需要在交易完成後再作討論。