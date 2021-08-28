比亞迪上半年純利跌29.4％ 遜市場預期

原材料上漲致毛利率下滑

收入按業務劃分，汽車及汽車相關產品業務收入升25.4％至381.46億元；手機部件、組裝業務收入升86.3％至428.22億元；二次充電電池及光伏業務升70.5％至78.74億元。比亞迪績前收報262.4港元，升2.3％。

另一方面，長城汽車（2333）昨日亦公布中期業績，上半年實現純利35.29億元，按年升2.1倍，收入達619.28億元，按年升72.36％，毛利按年升90.3％至100.64億元，毛利率按年升1.53個百分點至16.25％。擬每股中期股息派0.3元。

長城汽車上半年純利升2.1倍

長城汽車表示，期內淨利潤大增主要受惠汽車銷量及毛利增加所致。長城汽車績前收報33.5港元，升4.5％。

收入按業務劃分，整車銷售收入升72.7％至552.1億元，零部件及其他收入升69.8％至67.19億元。

長城汽車表示，上半年全球汽車市場晶片供應緊張，但銷量仍按年增長53.7%至61.4萬輛，其中海外銷量屢創新高，上半年海外銷量約6.16萬輛，按年急升逾1.3倍。