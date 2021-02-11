吉利旗下極氪 引英特爾寧德等入股 涉5投資者 公司估值逾700億

明報記者 陳麗歡

吉利表示，完成該輪融資後，股權佔比將由51％降至48％，雖然失去控股地位，但仍是極氪的「單一最大股東」，集團仍能控制極氪董事會，並繼續作為吉利的附屬公司入帳。吉利強調，將繼續尋求其他投資者的適合投資，以發展極氪的業務。

融資後吉利失控股權 仍控制董事會

是次引入5名投資者中，英特爾投資公司、寧德時代和鴻商集團均從事電動車相關產業鏈。英特爾投資公司的母公司是美國半導體製造商英特爾，除了為各手機造商提供晶片外，亦包括向汽車生產商提供車用晶片。寧德時代是中國電池製造商，專門製造用於電動汽車和儲能系統及電池管理系統的鋰離子電池；而洛陽鉬業有部分業務負責開採電池所需的原材料銅和新能源金屬。其餘2名投資者，分別是內地視頻製作、遊戲公司B站，和中國私募股權投資公司博裕投資。吉利表示，透過引入各行業市場領先投資者，將提升極氪智能科技的市場形象，並為戰略合作打開大門，同時為籌集資金提供機會，拓寬投資者基礎。

吉利：引資助提升形象 拓寬投資者基礎

極氪智能科技成立於今年3月，主要在中國從事研發、採購及銷售包括極氪品牌智能電動汽車在內的電動出行相關產品。當時吉利持股51％，吉利母公司吉利控股持股49％。極氪於4月推出首款車型「極氪 001」，年內計劃交付1萬輛，當中10月目標交付1500輛，11月和12月內會完成餘下的8500輛。極氪系列明年將推出2款新型號，2024年前，將推出3款。上周二（17日）吉利管理層於業績會上表示，冀極氪汽車到2025年在高端電動汽車市場佔有率居於全球前三，銷量達到65萬輛。