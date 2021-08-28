港匯回落至金管局宣布增發票據前水平

渣打發表報告指出，因中資科技股疲弱，股市資金流走令港匯近月走弱，相信股市資金流向會繼續在可見將來作為港匯走向的主要推動力，而套息交易的驅動力則消失。報告又稱，金管局增發票據的規模小，以目前香港銀行體系結餘處於約4580億元的歷史高位而言，不大可能令港元流動性收緊，而充裕的流動性會續令香港銀行同業拆息（HIBOR）維持低位。

不過，渣打認為金管局的決定是發出信號，意圖逐步吸走多餘的港元流動性，為之後跟隨美聯儲將政策正常化做準備，但在疫情及市場風險未除的情况下，料金管局會小心執行抽資。

渣打：港流動性充裕 HIBOR續低

本港拆息與周二時變動不大，1星期HIBOR昨報0.03804厘，較周二跌近0.36點子（1厘等於100點子），與樓按相關的1個月拆息昨報0.06339厘，較周二跌約0.64點子，隔夜拆息昨報0.0392厘，則較周二升近0.17點子。