外媒：中央擬禁掌敏感數據公司赴美上市

新規料第四季推出

規例料於今年第四季推出，中央將於未來數月為尋求海外上市的企業設立審批機制，由跨部門委員會處理申請。

此外，國家網信辦昨發布《互聯網信息服務算法推薦管理規定（徵求意見稿）》，表明參與算法推薦服務安全評估和監督檢查的相關機構和人員，不得泄露或出售在工作中知悉的個人信息、隱私和商業秘密，企業亦不得利用算法屏蔽信息、過度推薦、操縱榜單，以及應當向用戶提供不針對其個人特徵的選項，或者向用戶提供便捷的關閉算法推薦服務的選項。

拖累科網股 阿里騰訊美團齊挫

內地多項新規的矛頭紛紛指向科網股，阿里巴巴（9988）昨收報155.9元，跌3.9%；騰訊（0700）跌1.1%至466.4元；美團（3690）微跌0.8%至225元。

科技股拖累大市表現，恒指收市跌7點，報25,407點；成交金額1289億元，較上日減少7%，是近兩周最少成交。科指收報6322點，跌0.2%。國指升20點或0.2%，報8957點。

北水續走資34.36億元，全日北水淨流出最多個股為騰訊，錄得6.1億元；安踏（2020）亦見4.3億元淨流出。獲北水淨流入最多的個股是比亞迪（1211），全日錄得3億元流入，帶動股價升2.3%，收報262.4元。吉利汽車（0175）亦有2.1億元淨流入，股價昨升2.6%至25.8元。