平保：華夏幸福提撥六成風險敞口

平保早前公布以370.5億元至507.5億元對價，換取重組後的方正集團51.1%至70%股權。總經理兼聯席首席執行官謝永林表示，平保8月通過反壟斷審查後正式接管方正集團，以及信息產業、醫療產業、資源和產業控股公司，不過平保僅保留醫療等與該行核心相關業務的資產。他指平保參與方正重組，因為其稀缺的醫療資源，可與平保金融保險產生協同效應，其他業務會按部就班，以市場化原則轉讓或出售。

平保上半年新業務價值按年下跌11.7%，該行近年進行壽險改革，增長持續放緩，聯席首席執行官陳心穎表示，上半年內地壽險行業的代理人數下降24%，過去「大進大出」的模式不能持續，因此去年初開始進行改革，提高代理人質素、產量和收入，自去年開始改革起計，預期成效需要3年逐步顯現。

壽險改革料需3年逐步見效

陳心穎表示，未來新業務增長的表現，與優質代理增長的數量和淘汰低質量代理有關，預期代理減少仍會繼續。

不過，該行針對保險代理吸引力下降實施增員試點計劃，加強面試標準同時提供3個月的培訓。她指優質新代理需要12至18個月培養，提高新人隊伍留存。此外，銀保、電銷等渠道的業務，未來3至5年亦會愈趨重要。