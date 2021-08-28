交行料貸款收益率面臨下行壓力

上半年純利增15%

交行副行長郭莽指出，受貸款需求政策面因素影響，下半年貸款收益率有一定下行壓力，該行在風險管理可控的前提下，適度加大收益率相對較高的債券等非信貸品種的投資，亦會續堅持高成本負債壓降策略，全年目標壓降定期結構性存款1000億至2000億元（人民幣‧下同）之間。

維持高成本負債壓降策略

副行長殷久勇稱，上半年該行不良貸款淨增加較多的行業主要是交通運輸業、倉儲和郵政業、房地產業等。資產質量方面，該行關注的風險因素，包括受疫情及紓困政策逐步退出的影響，部分借款人的信用風險有可能增加暴露。

上半年交行淨息差1.55厘，按年升2個基點，郭莽預計下半年淨息差將會保持總體穩定，該行會適度推進資產結構優化調整，積極滿足消費領域的信貸需求，對新發生的大額存單和結構性存款利率進行價格管控，冀穩定及提高息差。

半年淨息差微升至1.55厘

交行上半年錄得純利420.19億元，按年增15.1%。每股收益0.54元，按年多17.39%。利息淨收入逾784億元，按年增6.28%；手續費及佣金淨收入逾249億元，增2.84%。信用減值損失近331億元，按年降0.75%。不良貸款率1.6%，比去年底跌0.07個百分點。