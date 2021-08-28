「讓利」仍大賺 工行建行8年最高增速 利潤重現雙位數增長 受惠不良率降

明報記者 歐陽偉昉、胡學能

純利增長主要由淨利息收入帶動，工行淨利息收入上升5.13%至3362.93億元，建行淨利息收入上升5.18%至2960.85億元。不過兩行的淨利息收益率按年分別下跌0.07和0.08個百分點。

兩行中期淨利息收入均升逾半成

工行副行長張文武表示，央行引導融資成本下降，惟該行會通過調整不同收益率的資產，以控制收益率，同時央行亦有引導存款利率下降，該行將通過加強服務能力，將淨息差控制在較佳水平。

工行：加強服務能力 控淨息差較佳水平

內地經濟增長放緩，對於下半年貸款增長的影響，工行副行長徐守本表示，該行貸款需求的儲備充足，可保障信貸有效地增長，下半年整體投放力度會與去年下半年一致，向實體經濟投放有連續性和一致性增長。

兩行不良貸款率皆下降，工行行長廖林表示，逾期貸款和關注類貸款皆比年初減少，房地產不良貸款雖上升但穩定，延本延息貸款不良率亦在可控範圍，該行已加強排查化解，將無力還款的貸款納入不良管理。

他認為工行資產結構經多年調整已有好轉，預期疫情的衝擊會逐漸減弱，有信心下半年資產質量穩中向好。

李聲揚：純利難續高單位數增長

財經分析員李聲揚認為，內銀坐擁大量利潤，政府經常要求讓利降低企業融資成本，將再收窄淨息差，同時預期未能收回的貸款上升，令信貸撥備增加。此外，人行維持貨幣政策穩定，近月整體貸款增長放慢，因此認為大型內銀未能持續高單位數的純利增長，認為股價缺乏想像空間。

郵儲銀行半年純利升22%

此外，郵儲銀行（1658）同日公布業績，受惠信貸減值損失下降12.31%至294.54億元，上半年純利上升21.84%至410.1億元。淨利息收益率按年下跌0.08個百分點至2.37%，不過，受惠資產規模增長，淨利息收入按年上升6.19%至1320.96億元，手續費收入按年上升38%至114.29億元，不良貸款率為0.83%，按季下跌0.03個百分點。