資策麗新元朗中心申改住宅 規劃署不反對

據城規會文件顯示，麗新元朗中心地盤面積7.82萬方呎，資策等以5.22倍地積比率發展，將建2幢24層住宅大樓，提供828伙、平均面積493方呎的住宅單位；另設1幢3層高的非住宅物業，總樓面涉40.85萬方呎。

數碼港擴建工程料今過關

另香港數碼港管理有限公司就數碼港擴建工程，簡稱數碼港第5期，有關申請亦於今日城規會審理，規劃署不反對有關申請，預計可獲批。有關擴建工程在數碼港商場西邊，興建1幢10層的物業，擬作辦公室、展覽或會議廳等用途，發展中包括不少於5.38萬方呎的公眾休憩用地，項目1樓設有行人通道連接數碼港商場及園境平台，總樓面約71萬方呎。

會德豐古洞住宅地 險勝次標3%

城規會亦於今日審理活化工廈的申請，由南豐或有關人士持有的葵涌打磚坪街94至100號地盤，早前申請活化，亦獲規劃署不反對，料可獲通過其申請。資料顯示，南豐向城規會申請放寬地積20%至11.4倍，計劃重建23層高的新式工廈，總樓面面積約19萬方呎。

此外，會德豐上月以高於市場上限約6%、41.85億元投得的古洞第24區住宅官地，每方呎樓面地價8499元，地政總署昨日以不記名方式公布餘下標價，入標價介乎24.3億至40.53億元，每呎樓面地價介乎4935至8231元，即會德豐險勝次標1.32億元或約3%。值得留意，上述地皮最高估值上限為每方呎樓面地價8000元，而首三標出價均高於8000元，反映發展商極看好該區發展，故出價相當進取。