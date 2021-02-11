比華利山實呎32319元 屋苑分層新高

傳金庸遺孀7300萬沽禮頓山

市場消息指，跑馬地禮頓山3座低層A室，實用面積1461方呎，4房1套連工人套房間隔，傳以7300萬元沽出，實呎49,966元，屬市價。單位於2007年以2580萬元獲「盈佳興業有限公司」購入，公司董事為林樂怡（LAM, LOK YEE CONNIE），與已故著名武俠小說作家金庸第三任妻子中英文名相同，料為同一人，若交易屬實，林氏帳面獲利4720萬元或1.8倍。

慧安園2房675萬沽 創屋苑新高

民生屋苑亦創新高價，香港置業分區董事劉浩勤表示，將軍澳慧安園第1座高層E室，實用面積351方呎，2房間隔，以675萬元易手，實呎19,231元，呎價創屋苑新高。原業主2012年以361萬元購入，帳面賺314萬元或87%。

翠華本月10宗租賃 7宗涉內地生

租賃方面，中原分行經理曾展鵬指，沙田翠華花園本月錄10宗租賃，當中7宗由內地生承租，其中A座中層7室，實用面積280方呎，附全屋家俬及裝修，獲2名內地女生以1.3萬元合租，實呎租46.4元，租客一次過繳付一年租金涉約15.6萬元。單位對上租約為2019年以1.2萬元租出，現租金比當時升逾8%。業主2018年462萬元購入，租金回報約3.4厘。