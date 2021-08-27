美聯半年賺逾1.7億 10年同期新高

業績逾千萬元分行增逾4倍

報告指出，美聯盈利顯著上升，當中香港及澳門客戶收益達30.88億元，較去年同期的24.58億元增42%。業績逾千萬元分行數目按年激增逾4倍；業績逾100萬元營業員數目按年急升65%。美聯旗下的香港置業亦扭虧為盈。美聯於年初疫市加薪，並於8月派發中期花紅。

黃靜怡晉升聯席主席

此外，集團亦公布，主席黃建業女兒、副主席黃靜怡，獲升任為聯席主席，該調任將待決議案獲通過後方正式生效，而待黃靜怡出任聯席主席生效後，主席黃建業將與黃靜怡共同出任美聯聯席主席。黃靜怡現年40歲，為美聯副主席、董事總經理及執行董事，於2005年加入美聯。自2011年8月至2014年12月曾任美聯副董事總經理，亦為美聯薪酬委員會、提名委員會、執行委員會及主席辦公室之成員。

樓價破頂後走勢未明，美聯集團主席黃建業預期，疫情及中美關係皆反覆，本港樓市未脫「好淡爭持」格局，料樓價升幅將較次季略為放慢，維持全年樓價升13%的預測，料更大的升幅須待通關後才出現。黃建業又呼籲政府正視移民潮，建議重啟投資移民，增加就業機會。黃建業表示，上半年樓價「U形反彈」，「美聯樓價指數」自1月跌落低位後一路回升，8月升破歷史高位，最新報177.27點，本年迄今指數累升8.44%，較2019年歷史高位176.88點升0.22%。

黃建業籲政府正視移民潮 重啟投資移民

黃建業指出，移民潮對樓市影響未完全浮現，因購買力仍足以吸納移民盤。其次是部分人「移民不移居」，保留港樓收租，從而降低移民對樓市的影響。不過他認為，若移民潮擴大，香港流失人才有礙經濟復蘇，對樓市或造成衝擊，望港府正視。黃建業又相信，樓市將由「高速增長期」進入「穩定上升期」，維持全年樓價升13%的預測；當中新盤將成市場焦點，預計一手銷售量可重上約1.8萬伙，按年升近兩成半，創兩年新高。