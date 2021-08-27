揚海兩日累收1200票 超額9倍

嘉里銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，集團日內擬加推揚海60伙應市，最快下周首輪銷售。此外，美聯及經絡按揭轉介，為揚海買家推出按揭優惠。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦稱，是次推出「置低息/高成數按揭雙優惠」，「置低息按揭」最多可借樓價五成，全期按息H加1.3厘，按息上限為P減2.75厘（P為5.25厘），可獲現金回贈1.4%，年期最長30年。「高成數按揭」方面，按揭成數最高樓價七成，息率為P減2.75厘，可獲1%現金回贈，年期最長25年。

Wetland Seasons Bay 1期次輪收逾8000票

至於明日次輪銷售312伙的新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 1期，昨截止認購，消息指項目過去5日累積收到逾8000票，以明天發價單形式發售300伙計，超額認購約26倍。同時，新地同系已屆現樓的北角海璇，推出1伙特色戶於8月30日（下周一）當日起，至今年12月31日期間招標，單位為5A座22樓A室，實用面積765方呎連133方呎平台、583方呎天台，屬兩房儲物室、採開放式廚房設計。

柏傲莊III再增兩宗取消交易個案

另早前因部分牆身之混凝土未達要求而宣布要拆樓重建的新世界（0017）大圍站柏傲莊III，新增兩宗取消交易個案，包括8B座39樓B室，實用面積509方呎，6月以1295.6萬元售出、實呎25,454元；另一伙為8B座55樓F室，實用面積359方呎，6月以911.1萬元售出、實呎25,379元。自7月以來，柏傲莊III累計共錄15宗同類終止交易個案。

昨新盤市場成交約5宗

昨日新盤市場成交量料僅約5宗，當中中海外（0688）啟德跑道區維港1號，以2377.1萬元售出2A座26樓B室，實用面積766方呎3房戶、實呎31,033元。另萬科香港旗下長沙灣The Campton新沽出28樓G室，實用面積511方呎2房戶，成交價1123.4萬元、實呎21,984元。