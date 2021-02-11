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HENLEY III均呎2.82萬 貴1期近7% 啟德歷來首批最高 開放式戶折實625萬入場

【明報專訊】暑假即將完結之際，3日內有兩個全新盤開價，繼嘉里（0683）及信置（0083）黃竹坑站港島南岸揚海於周二開價後，恒地（0012）啟德THE HENLEY III昨亦公布首批81伙價單，折實均呎2.82萬元，除較4月份THE HENLEY I 高近7%外，更貴絕同區新盤首批折實平均呎價，開放式戶折實625.38萬元起。發展商指，今張價單定價克制，最快明日加價加推，項目今日起開放示範單位及收票，最快下周開售。

明報記者 林尚民

預計明年4月落成、樓花期約8個月的THE HENLEY III，首張價單81伙，平均實呎29,684元，扣除最高5%直減折扣後，平均折實均呎28,200元，貴絕啟德同區新盤首批折實平均呎價，除較4月同系THE HENLEY I 首批折實平均實呎26,448元高約6.6%，亦較6月中海外（0688）啟德跑道區維港1號首批折實平均實呎22,977元高出22.7%。

今日起開放示位及收票

發展商今次開放的交樓標準單位為3A座32樓C室，實用367方呎，1房間隔，睡房設弧形轉角窗，擴闊視野。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，今期首批折實平均呎價，與THE HENLEY I 已售單位平均成交實呎相若，定價克制，料最快明日加推價單將有加價空間，有機會提價約5%。

林續稱，81伙中包括36個開放式、32個1房、5個2房及8個3房戶，實用面積238至778方呎，定價658.3萬至2631.1萬元，實呎26,545至34,189元，折實價625.38萬至2499.545萬元，折實實呎25,218至32,479元。入場單位為3B座9樓E室，實用面積238方呎，開放式間隔，定價658.3萬元，折實625.38萬元，折實實呎26,277元；而呎價最低一伙則為實用面積356方呎的3B座8樓D室1房戶，定價945萬元，折實約897.8萬元，折實實呎25,218元。

首批建期價計58伙低於千萬

他表示，今批單位有68伙開放式及1房戶，折實價均低於千萬元，而整批單位定價市值逾8.62億元。但要留意，若買家選用建期付款，最高折扣為樓價2%，與即供最高5%折扣率相差3個百分點，換言之，若以建期折扣價計，售價在千萬元以下之單位共有58伙。

另外，價單中有13伙2房及3房均享海景，若對比海景與園景單位，以實用面積540方呎的3B座29樓B室海景2房戶為例，定價1846.2萬元，折實1753.9萬元，折實實呎32,479元，同座同層實用面積238方呎的E室望內園景開放戶，定價692.7萬元，折實658萬元，折實實呎27,650元，即海景戶較園景戶呎價高出17%。

相關字詞﹕林達民 新盤開價 啟德 恒地

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