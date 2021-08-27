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黃清瑤 海外置業錦囊

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申請大馬第二家園 留意門檻提高

【明報專訊】馬來西亞被視為全球十大最佳退休國家之一，昔日香港不少人以「第二家園計劃」（MM2H）移居到當地，其最大優勢是門檻低，不過去年疫情導致停止審批申請。本月當地政府公布，今年10月將重啟計劃，惟門檻大大提高。馬來西亞內政部秘書長表示，提高門檻是為了吸引高收入中年人士移居、在當地消費以振興經濟。

本月中，馬來西亞政府宣布將於今年10月重啟第二家園計劃，大幅提高門檻，引起不少移居人士不滿。事實上，相關政策不屬於移民計劃，即使移居人士在當地生活十多年，亦有可能因為不符合新政門檻而被迫打道回府。當中最為矚目的是對移居人士的海外收入、定期存款及流動資產要求大大提高。

海外收入要求增3倍 至每月7.4萬

之前，政策要求申請人每月要有1萬令吉（約18,600港元）海外收入，倘若移居人士於香港有物業收租，要滿足條件相信不困難，但新政下要求海外收入為每月4萬令吉（約74,400港元）。定期存款方面，之前第二家園計劃要求移居人士抵達當地後開設定存戶口，並存入30萬令吉（約55.8萬港元），一年後可提取15萬令吉（約27.9萬元），用作置業買車或給子女在當地的教育醫療開支。新政則要求定期存款為100萬令吉（約186萬港元），一年後同樣可提取半數使用。流動資產要求由50萬令吉上升至150萬令吉。

除此之外，居留簽證時限由10年縮短至5年，每年定居日數由以前沒有限制，新增至每年須定居90日。移居當地的門檻之所以大幅提高，根據馬來西亞內政部秘書長Datuk Wan Ahmad Dahlan解釋，是要增加收入來協助國家復蘇、重振經濟的戰略，「申請人必須在一年內累計居住在馬來西亞至少90天，以確保他們真正花費並為國家經濟做出貢獻，消費可以包括物業租賃或購買、醫療保健服務、保險、教育、飲食及國內旅遊等。」他續稱，計劃希望吸引35至49歲有高收入能力人士，至於新增證件處理費是為了提高服務質量。Datuk Wan Ahmad Dahlan補充，鄰國泰國及菲律賓亦提高移居門檻，可見是整體趨勢轉變。

根據世界銀行的數據顯示，去年在新冠疫情影響下，馬來西亞的經濟全年跌5.58%。今年第二季經濟較第一季跌2%，受Delta變種病毒影響，當地央行更將全年經濟增長由原先預測的按年升6%至7.5%，下調至3%至4%。由此可見，疫情對當地的影響持續。

多個城市供應大增 樓價按年微跌

至於樓市方面，地產研究網站Property Guru發布馬來西亞房地產市場指數（MPMI），當中吉隆坡（Kuala Lumpur）樓價按年跌5%，供應量按年升2.03%；檳城（Penang）樓價按年跌1.87%，供應量按年大升34.17%；柔佛（Johor）樓價按年跌5.66%，供應量按年升3.24%；雪蘭莪（Selangor）樓價按年升0.85%，供應量按年升25.66%。

報告又指出，今年第一季吉隆坡樓市每方呎價格跌5%，是自2019年第一季以來錄得的最大跌幅。不過留意到區內的蕉賴 （Cheras）、文良港 （Setapak）及Taman OUG的成交量持續上升，而整體供應量僅微升2.03%；吉隆坡為大馬首都，因此目前跌勢會視為調整，未來仍有長線增長潛力。

至於檳城的樓價自2018年以來一直持續下跌，加上當地仍有不少樓盤正在動工，因此未來樓價可能仍會向下。柔佛樓價在疫情發生後亦持續下跌，正積極解決供過於求的問題，因此供應量升幅為四大城市中最小。地理上，該地區鄰近新加坡，可提供低成本物業，加上「新山-新加坡捷運系統」（RTS）已正式投入建設，待疫情好轉及恢復通關後，市場情緒有望提振。

雪蘭莪是四大城市中，唯一樓價錄得正增長，主要原因是強勁的人口增長及長期的經濟潛力。2021年數據顯示，當地人口約為660萬人，為馬來西亞人口最密集的州份，貧困率也是全國最低。報告指出，由於在疫情下仍表現增長，對未來走勢仍有信心。

吉隆坡宜買樓收租 自住選檳城

如在移居政策門檻提高的情况下，若仍有意在當地置業，作投資用途的可考慮吉隆坡及雪蘭莪，若自住或退休可考慮樓價較低的檳城。今年第一季，吉隆坡每方呎價格約為998.6令吉（約1856港元），以1500方呎物業計算，樓價約278.4萬港元。不過，從地產網站可見，吉隆坡市中心樓價更為昂貴，如新盤ViiA Residences，一房單位面積為636方呎，售價222.7萬港元，即平均呎價約3569港元。至於檳城樓價較廉宜，每方呎價格約725.9令吉（約1349港元），從地產網站可見，1200方呎新盤樓價約162萬港元，是較低門檻的選擇。如有意在當地置業，要留意外國人在當地置業的最低門檻，以及其雜費開支包括律師費、住宅買賣批准費、業權轉讓的印花稅等。

黃清瑤

[黃清瑤 海外置業錦囊]

相關字詞﹕第二家園計劃（Malaysia My Second Home progra 馬來西亞

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