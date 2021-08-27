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經濟
2021年8月27日星期五
技術取勝
投資策略
TVB節目擬多元化 許濤：可翻拍舊劇 曾志偉稱參考「友台」：點樣咁平拍節目有人睇
旗下3電商平台並行發展 劍指龍頭位置
香港科技探索明年攻歐開無人店
TVB頻購網購平台 王維基感困惑
潤地半年多賺15% 廣泛接觸潛在併購項目
中港賣樓收入增 信置核心盈利飈1.3倍
內險新業務價值全跌 平保少賺16％ 業績遜預期 替華夏幸福投資減值359億
穆迪列3家國有資產管理公司下調觀察名單
眾安銀行虧損擴大至逾2億
科技股表現差 恒指挫278點
申洲上半年少賺11% 大行：遜預期
路透：GOGOX擬申港上市 集資最多39億 與Lalamove爭做「貨運第一股」
Day Day Cook「借殼」赴美上市 估值逾29億
存保計劃增電子發放 最快3日獲補償
中石油上半年轉賺逾530億 中期息增49%
港7月出口貨值4170億 按年升27%
潤啤擬購山東景芝 進軍白酒市場
亞馬遜高層跳槽微軟 競爭趨激烈 貝爾雲計算老行尊 AWS效力逾20年
央行年會前 兩行長撐「收水」
西部數據鎧俠醞釀1560億交易
張兆聰：農夫山泉再有股份解禁趁低吸
葉創成：天工國際盈利佳 惟小心監管風險升溫
技術取勝：鞍鋼有望上試5.5元
盧駿匡：熊巿散戶操作較基金靈活
劉思明：業績股成焦點 蒙牛盈利急增可追
周顯：港股離底不太遠
譚新強：戲曲中心演唱《帝女花》之〈庵遇〉後感
湯文亮：圍堵中國的談判四部曲
申請大馬第二家園 留意門檻提高
盧楚仁：通脹回落？別發夢了！
HENLEY III均呎2.82萬 貴1期近7% 啟德歷來首批最高 開放式戶折實625萬入場
揚海兩日累收1200票 超額9倍
美聯半年賺逾1.7億 10年同期新高
比華利山實呎32319元 屋苑分層新高
資策麗新元朗中心申改住宅 規劃署不反對
技術取勝：鞍鋼有望上試5.5元
【明報專訊】小米集團23元料有承接（圖）
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