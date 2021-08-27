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葉創成：天工國際盈利佳 惟小心監管風險升溫

【明報專訊】執筆之時是8月26日，本欄今次再與讀者分析內地高端鋼材股天工國際（0826）。筆者早於5月7日也曾在本欄點評該股，而它亦不負所望，上周四公布理想的中期業績，盈利按年勁升37.7%至2.91億元人民幣，帶動股價近日破位而上，前日最高報5.08元後，昨日略為回吐，收報4.81元。目前筆者仍持有該股，同時亦關注它如何回應社會對「綠色製鋼」的要求，以及碳排放稅帶來的政策風險。

成功轉嫁原材料漲幅 毛利率不跌反升

天工國際於5月5日宣布以每股4.22元配售2億股、集資總額及淨額分別約8.44億元及8.34億元，而在5月7日本欄的文章中，筆者表示：「視天工國際為長線投資，支持它配股集資拓展業務，擬繼續持有。

但要提醒的是，該股股價昨日（5月6日）收報4.14元，已跌穿配股價4.22元，股價短期難免比較波動，建議未持貨者等它重上及企穩配股價後始買入」，該股上月9日最低報3.05元，過去一個多月始掉頭回升（見圖）。

分析天工國際上半年業績，雖然它營業額僅增加4.3%至26.2億元人民幣，盈利卻勁升37.7%至2.91億元人民幣，盈利增幅遠高於營業額，主要原因包括：1.由於模具鋼、高速鋼及切削工具等核心業務的毛利率均改善，整體毛利率由21.6%按年上升3.9個百分點至25.5%，毛利增加23%至6.66億元人民幣，此點屬最重要；2.政府補助金大增2.27倍至2428萬元人民幣，加上結構存款的已變現及未變現收益1188萬元人民幣，其他收入勁升2.47倍至4849萬元人民幣。而要留意的是，期內不同分部溢利（經調整EBIT）的總和為4.3億元人民幣，按年僅升10.3%。

天工國際上半年模具鋼及高速鋼業務分別錄得30.4%及30.6%毛利率，較去年同期同樣上升近3個百分點，在工業股來說屬不錯，原因是期內原材料平均採購價持續上升，集團透過反應及時的價格調整，將所增加的成本有效地轉嫁予客戶，而且在價格上升的周期中，現存的製成品以調高後的價格出售，使毛利率進一步向上。

面對「綠色製鋼」及碳排放稅風險

內地工業生產者出廠價格指數（PPI）年初至今持續上升，5月及7月均按年增長9%，屬2008年9月來增長最快，不少基金經理均希望投資具備議價能力、可轉嫁原材料價格上升的工業股，就上半年業績而言，天工國際符合上述要求。

風險方面，正如瑞銀投資銀行研究部分析師Peter Gastreich在本周一《Money Monday》封面故事分析，全球鋼鐵行業目前面臨的最大風險是社會對「綠色製鋼」有要求，以及有碳排放稅政策風險。天工國際上半年純利率上升2.8個百分點至11.3%，與內地工業平均淨利率約5%比較，明顯偏高，日後該股面對複雜多變的監管環境，能否繼續保持如此高的淨利潤率，筆者會密切留意。

[葉創成 創富倉]

相關字詞﹕碳排放稅 工業生產者出廠價格指數(PPI) 天工國際(0826)

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