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西部數據鎧俠醞釀1560億交易

【明報專訊】快閃記憶體市場格局再起變化。《華爾街日報》引述知情人士透露，美國硬碟行業巨頭西部數據（美：WDC），與前身為東芝存儲的閃存晶片製造商鎧俠（Kioxia）進行深入磋商，雙方可望在9月中達成價值200億美元（約1560億港元）的合併交易。知情人士說，西部數據將以股票支付這筆交易，合併後的新公司可能由西部數據現任行政總裁David Goeckeler執掌。暫未能確定雙方可達成交易，而鎧俠可另尋買家，又或按計劃公開上市。西部數據股價午夜前跌逾3%。

兩者控制全球1/3閃存市場

《華爾街日報》在3月曾報道，西部數據和美光科技（美：MU）研究收購鎧俠。鎧俠生產用於智能手機、電腦伺服器和其他設備的NAND閃存晶片，但美光其後對鎧俠的興趣降溫，談判主要由西部數據和鎧俠進行。富國銀行的分析師Aaron Rakers估計，若西部數據收購了鎧俠，將可控制全球三分之一的閃存市場。鎧俠的交易須獲日本政府同意。此外，知名媒體福布斯（Forbes）宣布，計劃透過與一家特殊目收購公司（SPAC）合併來上市。福布斯與Magnum Opus Acquisition合併後，預計在扣除稅務優惠後的企業價值為6.3億美元。該交易預計將在今年第四季末或明年首季初完成。

（綜合報道）

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