西部數據鎧俠醞釀1560億交易

兩者控制全球1/3閃存市場

《華爾街日報》在3月曾報道，西部數據和美光科技（美：MU）研究收購鎧俠。鎧俠生產用於智能手機、電腦伺服器和其他設備的NAND閃存晶片，但美光其後對鎧俠的興趣降溫，談判主要由西部數據和鎧俠進行。富國銀行的分析師Aaron Rakers估計，若西部數據收購了鎧俠，將可控制全球三分之一的閃存市場。鎧俠的交易須獲日本政府同意。此外，知名媒體福布斯（Forbes）宣布，計劃透過與一家特殊目收購公司（SPAC）合併來上市。福布斯與Magnum Opus Acquisition合併後，預計在扣除稅務優惠後的企業價值為6.3億美元。該交易預計將在今年第四季末或明年首季初完成。

（綜合報道）

[國際金融]