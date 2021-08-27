央行年會前 兩行長撐「收水」

昨公布的美國首次申領失業救濟人數輕微向上。在截至8月14日當周，首次申領失業救濟人數按周增加4000，總數為35.3萬，申領人數繼續在去年3月美國疫情惡化以來的低位徘徊。此外，美國第二季GDP按季折合成年率增長6.6%，較初值上調0.1個百分點，但增長率略低於經濟師預期。

韓加息0.25厘 搶先亞洲經濟體

儘管面臨新冠變種病毒帶來的不確定因素，韓國央行對前景充滿信心，昨宣布加息0.25厘，將指標利率上調至0.75厘，是其去年因應新冠疫情將利率降至0.5厘的歷史低位以來，時隔15個月再度調整利率，成為首個加息的亞洲主要經濟體，突顯韓國央行的貨幣政策重點，已由扶持經濟轉為抑制債務推動的資產泡沫。該央行維持今年GDP增長4%的預測不變。

歐洲央行首席經濟學家連恩（Philip Lane）亦預期，變種病毒只會對歐元區經濟產生有限影響，歐元區經濟今、明兩年仍將強勁增長。不過有「新債王」之稱的DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）形容，經濟刺激措施及聯儲局的低利率，就像裝滿100度烈酒的賓治酒碗（punch bowl），一旦派對結束，宿醉將以經濟增長急劇下降的形式出現。

（綜合報道）

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