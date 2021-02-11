亞馬遜高層跳槽微軟 競爭趨激烈 貝爾雲計算老行尊 AWS效力逾20年

貝爾是雲計算行業的老行尊，在AWS效力逾20年，與賈西共同建立AWS雲計算業務，曾被認為是接替賈西掌管AWS的熱門人選。不過在賈西躍升為亞馬遜行政總裁後，亞馬遜卻從外部尋找接掌AWS的繼任人。今年3月，亞馬遜從企業軟件巨頭Salesforce（美：CRM）挖角，由Adam Selipsky回巢執掌AWS。Selipsky曾在AWS任職，與賈西關係密切。

Selipsky回巢掌AWS 或成貝爾跳槽導火線

Selipsky是亞馬遜於2005年聘請的首批雲計算業務副總裁，在AWS任職約11年，負責營銷、業務發展、尋找合作伙伴及擴展國際市場等工作。他於2016年離職，成為數據分析平台Tableau Software的行政總裁。Tableau於2019年被Salesforce以超過150億美元的價格收購。

貝爾在AWS的職責包括為產品定價、軟件開發服務營運及財報等，暫未知他加盟微軟後的實際職務。亞馬遜以往曾對轉投敵對公司的前高層提出訴訟。

亞馬遜微軟佔行業逾半市場

亞馬遜和微軟是雲計算領域的競爭對手。據市場研究機構Canalys估計，全球雲基礎設施服務銷售額在今年首季達418億美元，AWS佔超過三成（見圖），而微軟Azure雲計算業務佔近兩成。

AWS上季的銷售額按年增長37%至148.1億美元，微軟Azure上季銷售額按年增長51%，連同Azure及Microsoft 365等在內的商業雲收入則按年增36%至195億美元。微軟一直試圖通過收購，並與其他商業軟件公司建立更緊密的合作伙伴關係，加強與亞馬遜競爭。今年較早前，微軟就斥160億美元收購人工智能及語音技術公司Nuance Communications。

過往亞馬遜曾為政府合約提訴訟

為爭奪美國政府部門批出的雲端服務合約，微軟與亞馬遜競爭激烈。當美國國防部於2019年向微軟批出價值100億美元的雲端服務合約，競標失敗的亞馬遜提出訴訟。美國國防部於今年取消了這份聯合企業防衞雲基建（JEDI）合約，並分拆出多份雲端服務合約供企業競標。受雲端服務的需求帶動，企業軟件巨頭Salesforce（美：CRM）上季表現勝預期。服務雲（Service Cloud）業務收入按年增長23%至16億美元。該公司整體收入按年增長23%至63.4億美元，經調整每股盈利1.48美元，兩者均超出分析師預期。該公司上調全年盈利預測，股價早段升逾4%。

此外，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.B）有份投資的雲端數據儲存及軟件服務供應商Snowflake（美：SNOW），在截至7月底的2022財年次季，收入按年增長逾1倍至2.72億美元。該公司上季擁有4990個客戶，按年增長六成。這些客戶當中，有116個在過去12個月帶來的產品收入超過100萬美元。 該公司股價早段升逾6%。

（綜合報道）

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