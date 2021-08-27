經濟

港7月出口貨值4170億 按年升27%

【明報專訊】政府統計處昨日公布上月商品貿易統計數字，本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別升26.9%和26.1%，但較6月升幅稍微回落，商品整體出口貨值達4170億元，進口達4519億元。錄得有形貿易逆差350億元，相等於商品進口貨值的7.7%。

輸往韓國升幅最大

與去年同期比較，7月輸往亞洲的整體出口貨值上升26.9%，大部分主要目的地的出口貨值均錄得升幅。當中，韓國升幅最大，升79.5％，台灣升48.9％，印度升40.2％，菲律賓升27.2％和中國內地升26.3％。除亞洲等地區外，輸往其他地區的部分主要目的地的出口貨值亦錄得升幅，尤其美國升幅達26.1%。

進口方面，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，當中，來自印度升1.2倍，來自韓國升42.7％，新加坡升33％，美國升28.7％和來自內地的進口貨值亦升25.7%。但是，來自馬來西亞的進口貨值則跌18％。

港府：Delta升溫添環球經濟不確定性

政府發言人表示，由於全球需求持續恢復，7月份商品出口貨值與第二季的增幅相若，以輸往中國內地、美國和歐盟的出口均大幅上升，而輸往不少其他亞洲市場的出口亦見明顯增長。累計首7個月，商品貿易總額達56,168億元，較2018年同期的高位超出13.1%。展望未來，環球經濟持續復蘇應會在短期內繼續支持香港的出口表現，惟多個經濟體因Delta變種病毒散播而再度升溫，增加環球經濟前景的不確定性。

相關字詞﹕7月商品貿易 7月進出口

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