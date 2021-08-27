Day Day Cook「借殼」赴美上市 估值逾29億

根據交易條款，今次收購對包括創辦人朱嘉盈在內的管理團隊設有獎勵條款，倘日日煮在2021、2022及2023年度收入分別高於4100萬、6600萬及1.18億美元，每個年度將分別獲獎勵100萬股合併後上市公司股份；另外，倘合併後上市公司在2025年底前，曾經連續20個交易日股價高於18美元，將額外獲得60萬股股份。倘全數達成，假設以每股10美元計，獲得股份市值逾2.8億港元。

日日煮2012年創辦以來，獲阿里巴巴創業者基金、新世界（0017）副主席鄭志剛等注資。恒地（0012）聯席主席李家傑私人投資基金今年初領投，為日日煮完成2500萬美元（約1.94億港元）C1輪融資。