經濟

Day Day Cook「借殼」赴美上市 估值逾29億

【明報專訊】本地飲食及生活品牌初創Day Day Cook（日日煮）宣布已與美國特殊目的收購公司（SPAC）Ace Global Business Acquisition Limited簽訂合併協議，以「借殼」形式赴美上市。Ace將以3億美元（約23.4億港元）估值收購日日煮，並計劃以私募投資公開股票（PIPE）方式融資約3000萬至4000萬美元（約2.334億至3.112億港元），並將從Ace信託帳戶獲得4690萬美元（約3.64億港元）現金，若未有股東贖回，合併後公司估值約為3.77億美元（約29.33億港元）。

根據交易條款，今次收購對包括創辦人朱嘉盈在內的管理團隊設有獎勵條款，倘日日煮在2021、2022及2023年度收入分別高於4100萬、6600萬及1.18億美元，每個年度將分別獲獎勵100萬股合併後上市公司股份；另外，倘合併後上市公司在2025年底前，曾經連續20個交易日股價高於18美元，將額外獲得60萬股股份。倘全數達成，假設以每股10美元計，獲得股份市值逾2.8億港元。

日日煮2012年創辦以來，獲阿里巴巴創業者基金、新世界（0017）副主席鄭志剛等注資。恒地（0012）聯席主席李家傑私人投資基金今年初領投，為日日煮完成2500萬美元（約1.94億港元）C1輪融資。

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