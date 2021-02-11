經濟

路透：GOGOX擬申港上市 集資最多39億 與Lalamove爭做「貨運第一股」

【明報專訊】本地物流初創GOGOX（前稱GOGOVAN、內地名稱「快狗打車」）及Lalamove（內地名稱「貨拉拉」）自同在2013年成立以來，由初創階段一直「鬥到上市」。路透旗下IFR昨引述消息報道，GOGOX計劃最快本周向港交所（0388）遞交上市申請，集資額介乎4億至5億美元（約31.2億至39億港元）。而原擬赴美集資10億美元（約78億港元）的Lalamove，上月亦傳出急轉軚考慮來港上市，兩者將爭取成為香港「貨運第一股」。

料最快數周內交上市申請

據報，GOGOX最快本周至數周內遞交上市申請，擬於今年第三季來港掛牌，集資約4億至5億美元，上市安排行包括中金、農銀國際、瑞銀及交銀國際。今年7月，GOGOX曾宣布完成由交銀國際聯合數碼港投資創業基金（CMF）共同領投近1億美元（約7.8億港元）的新一輪融資，將協助平台在各個市場進行策略性投資，加速業務拓展和產品創新。

GOGOX前身為物流服務平台GOGOVAN，於2017年與內地短途貨運平台「58速運」合併。平台先後獲得58同城（美：WUBA）、阿里巴巴（9988）、菜鳥、華新、前海基金等投資。根據公司網站資料，旗下服務覆蓋7個國家共300個城市，登記司機量達800萬，服務包括寄送文件、家居搬運、建材運送、寵物接送等。

至於同業Lalamove，早前有傳今年6月以保密形式向美國證交會遞表，不過因中央引發新一輪監管風暴帶來的不確定性，內部正權衡改變上市地點，急轉軚考慮來港上市。

傳Lalamove棄美上市 轉軚「回流」本港

惟Lalamove代表回應本報查詢時表示，公司持續關注資本市場，但沒有具體的上市計劃和具體上市時間表。

Lalamove於2013年創立，運送貨件類型由小件文件、大型家俬、商業用設備等。資料顯示，Lalamove已在亞州、美國及拉丁美洲20個城市發展；登記司機量70萬，已註冊用戶700萬。綜合相關報道，Lalamove最新估值似乎更勝GOGOX，於去年12月融資時，Lalamove正尋求以624億元估值，進行新一輪融資；金額遠較對手GOGOX今年6月估值156億元為高。

明報記者 蔡穎霖

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