申洲上半年少賺11% 大行：遜預期

中期息仍多派17.8%至每股1.06港元

集團中期銷售額達113.68億元，按年升11.1%。其中運動類產品收入錄約80.7億元，按年增長7.4%；休閒類產品銷售額升15%至22.06億元；另內衣類產品收益則達7.82億元，同比增長25.6%。至於期內純利下跌，每股盈利減至1.48元，集團解釋主要由於其他收入因政府獎勵減少導致明顯回落，以及匯兌出現虧損。期內政府獎勵為1.55億元，按年少47%。匯兌損失淨額6017萬元，去年同期為錄得匯兌收益。

受業績表現拖累，集團昨午股價「插水」，一度跌至156.4元低位；收市則回升至162.2元，全日仍跌5%。多家大行於集團業績後發表報告，其中摩根士丹利報告表示，儘管集團業績未如預期，但相信集團能有效適應行業轉態，並有助其增加市場份額，長期維持行業領先位置，故維持集團目標價在200元。

高盛則表示，申洲未來或面對運動服裝需求增幅減慢、人工成本上升等風險，但該行仍維持集團原有191元的目標價，並予以「買入」評級。