科技股表現差 恒指挫278點

瑞聲表現藍籌最差 全日跌10%

恒指以瑞聲表現最差，全日跌10%，收報42.15元，小米則跌3.5％，收報24.45元。同日公布業績的蒙牛乳業（2319）為表現最佳的成分股，全日升3.5％。科指同樣以瑞聲的表現最差，另平安好醫生（1833）亦跌9.5％，快手跌9.1％。北水錄得淨流出32.45億元，其中淨沽出逾1.4億元小米，淨沽出逾2.69億元瑞聲。但整體而言以安踏（2020）淨流出最多，達8.45億元。安踏昨跌2.9%，績後連跌兩日。

建銀國際表示，瑞聲第二季業績疲軟已反映在股價中，光學業務穩步推進，iPhone需求強勁是下半年業績的催化劑，以及光學業將在A股上市。建銀國際續稱，將瑞聲盈利預測下調48％，以反映該行對聲學業務和光學業務更為保守的利潤率假設。維持瑞聲「跑贏大市」評級，目標價由58元下調至53.2元。

小米方面，交銀國際預計，小米智能手機出貨量將維持強勢，內地線下渠道擴張是重點發展策略，手機供應短缺帶來挑戰仍屬可控，該行維持小米全年出貨預測2.02億部，按年升38％。維持小米「買入」評級和目標價33元。