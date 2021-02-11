內險新業務價值全跌 平保少賺16％ 業績遜預期 替華夏幸福投資減值359億

明報記者 胡學能

平保的壽險及健康險業務新業務價值，上半年為273.87億元，單是第二季僅84.07億元，按年、按季分別跌42.3%及55.7%。平保表示，新業務價值跌主要是儲蓄類產品首年保費佔比升9.8個百分點至46.7%，致新業務價值率跌至31.2%，按年下跌5.5個百分點。

平保新業務價值率跌5.5個百分點

投資收益方面，受資本市場波動及減值計提增加等因素綜合影響，有所承壓。產險業務方面，上半年綜合成本率95.9%，按年改善2.2個百分點，然而今年首季綜合成本率是95.2%，反映第二季綜合成本率按季有增加。平保同時公布，半年度對華夏幸福相關投資資產進行減值計提、估值調整以及其他權益調整金額合計359億元，令平保期內稅後純利減少208億元。

中人壽：壽險行業目前處「陣痛期」

兩大險企的壽險新業務均下跌，中國人壽總裁蘇恒軒昨日在業績會議上稱，上半年全球疫情持續演變，外部不穩定因素較多，內地經濟恢復不均衡，居民對長期大的支出、非必要的消費開支更謹慎，壽險行業目前面臨的短期挑戰，是行業結構和新供求平衡形成的「陣痛期」。交銀國際（3329）報告指中國人壽新業務價值低於預期，代理人隊伍未企穩，將目標價從18.5港元下調至15.5港元，維持中性評級。

新華保險半年純利增28.3%

新華保險（1336）的新華務價值同樣下跌，上半年為40.9億元，按年跌21.7%。上半年總保費收入按年增3.9%至1006.1億元，長期險首年保費按年增0.5%至300.01億元，但當中10年期及以上期交保費，按年跌23.2%。年化總投資收益率6.5%，按年升1.4個百分點，總投資收益為311.17億元，按年增48.1%。新華保險純利按年增28.3%至105.46億元。

平保昨績前收報62港元，跌2.4%，創逾3年低；新華保險績前報22.05港元，跌0.7%；中國人壽績後報12.94港元，跌0.3%。