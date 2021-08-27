中港賣樓收入增 信置核心盈利飈1.3倍

派0.28元特別息迎金禧

受觀塘凱匯、長沙灣一號九龍道、西貢133 Portofino及內地福建省漳州市的信和•御龍天下第三期入帳帶動，信置上半年物業銷售收入按年增逾7倍至204.03億元，貢獻收入107.13億元。目前集團未入帳合約銷售金額逾135億元，當中約90億元將在截至明年6月底止財年入帳。集團表示，除近期已推出的新盤黃竹坑站港島南岸第二期「揚海」外，中環卑利街、元朗錦上路站第一期，以及將軍澳日出康城第11期物業發展項目亦已取得預售批准，將按市場情况適時推出。

其他業務方面，受期內物業出租率微跌，以及提供租務優惠影響，信置去年度租務收入約32.35億元，按年下跌約一成。酒店業務則受疫情拖累轉盈為虧，期內錄得應佔虧損約6910.97萬元。

信置去年度在港聯同合作伙伴投得將軍澳日出康城13期住宅項目，截至今年6月底止，在內地、香港、新加坡及悉尼擁有土地儲備應佔樓面面積約2080萬平方呎，集團稱目前土地儲備充足，足夠供未來5年發展。