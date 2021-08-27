經濟

潤地半年多賺15% 廣泛接觸潛在併購項目

【明報專訊】藍籌內房華潤置地（1109）昨公布，上半年純利漲15.4%至131.25億元（人民幣，下同）；派中期息0.173元（折合每股0.208港元），按年增加15.3%。總裁李欣在媒體電話會議上形容，期內所得的土地質量不俗，可售物業利潤率達11.5%，下半年會按自身策略及財務情况投地。華潤置地績後收報27.45元，微跌0.54%。

半年業績達標 中期息0.208元

期內，潤地的綜合營業額錄得737.4億元，按年增長63.8%。其中開發物業營業額為609.3億元，按年增長69.4%；投資物業（包括酒店經營）租金收入為82.8億元，按年增長63.4%。上半年實現簽約額按年增加48.7%至1648億元；實現簽約面積963萬平方米，按年增加52.4%，達成半年業績目標。

截至6月底，集團已銷售尚未結算的簽約額為2369.5億元，其中已鎖定於下半年結算的開發物業營業額達1162.9億元。李欣表示，注意到市場上出現許多投資併購的機會，公司會繼續採用廣泛接觸、謹慎獲取的策略，年內雖然已接觸數十個潛在的併購項目，但預計最後「拍板」買入的項目或只有單位數。

回應洽購恒大物業：未收正式邀請

內房「債王」中國恒大（3333）早前確認，擬出售恒大物業（6666）及恒大汽車（0708）的部分權益。對於市傳華潤萬象生活（1209）參與收購恒大物業一事，李欣於系內另一場業績會上，表示未有收到正式邀請，惟會關注相關事宜，強調並不代表會購買恒大的物業。

相關字詞﹕中國恒大 華潤置地

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