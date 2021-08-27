香港科技探索明年攻歐開無人店

事隔近10年恢復派息 每股8仙

集團期內經調整後EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）為1.44億元，按年跌9.4%。集團表示，有見流動資金狀况及盈利能力穩健，故決定恢復派發中期息每股8仙，相當於上半年經調整EBITDA約50%；未來派息政策將為經調整後EBITDA的30%至60%。

香港科技探索目前主要業務、電商平台HKTVmall上半年訂單總商品交易額為30.4億元，按年升10.7%。平均每日訂單量則由去年6月每日2.98萬張，增至3.65萬張；平均訂單價值為465元，按年微跌8.4%。截至今年6月底止，集團錄得89.6萬名獨立客戶於平台購物，按年增長10.2%。

集團透露，今年7月份訂單商品交易額達5.66億元，月內平均每日訂單量高達每日4.06萬張，創單月新高；預計8月份將可達約6.2億至6.3億元。

至於自去年底積極拓展的科技業務，Shoalter與I.T合辦的EESE計劃於今年11月推出，目前已有數百個商戶加入。集團又於本月初就無人商店技術提交專利申請，預計明年上半年於歐洲開設首個據點，明年下半年相關店舖數目將增至最多10間。集團副主席兼行政總裁王維基（圖）表示，歐洲等先進國家人工成本較高，相信率先於當地開設帶來的市場效益更為顯著，未來亦有機會於本港推出。

他續稱，相信集團相關技術較以往曾於市場出現的同類店舖優勝，預料集團首間無人商店將為全球零售業帶來震撼。

香港科技探索昨日績前股價走勢偏軟，收報9.16元，跌2%。集團今年上半年營業額為15.18億元，按年升13.3%，整體毛利率及混合佣金率按年回落0.3個百分點至24.5%。直接商品銷售收入達9.876億元，按年升6.7%；特許銷售收入及其他服務收入按年升近兩成至4.824億元；多媒體廣告收入及節目版權收入則錄得4810萬元，按年急增近5倍。