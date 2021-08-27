旗下3電商平台並行發展 劍指龍頭位置

冀「士多」Big Big Shop交叉銷售

TVB直接面向消費者的非廣告業務收入佔比，在上半年度已達16%，許濤稱，在今次收購交易前，「士多」在過去2至3個月已在TVB旗下頻道投放廣告，期內商品交易總值（GMV）已升四至五成。他指目前「士多」每年4億元的商品交易總值，除是TVB原有電商業務的4倍外，更有望與Big Big Shop的客戶實現交叉銷售，令直接面向消費者的非廣告業務收入比重有望進一步提高，協助集團開拓更多B2B、B2C的業務。

集團副總經理（法律及國際業務）陳樹鴻補充，馬來西亞Astro及加拿大新時代電視有意引入旗下電商推銷節目「識貨」，目前雙方正洽商將在當地發展電商節目。

談到近年在港免費電視頻道廣告生意欠佳，陳樹鴻認為，主要因為疫情及受到網絡欺凌等因素而受影響。隨着警方對網絡欺凌個案採取拘捕行動，已見廣告商户回流，在上半年已增長31%。他期望網絡欺凌帶來的影響會下降，7、8月份的廣告收入亦保持增長趨勢。

廣告商回流 上半年增31%

根據TVB今年上半年度的數據顯示，免費電視業務的廣告收入約4.6億元，連同myTV SUPER的廣告收入2600萬元，在港廣告收入佔集團總收入已降至不足四成。