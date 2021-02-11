經濟

TVB節目擬多元化 許濤：可翻拍舊劇 曾志偉稱參考「友台」：點樣咁平拍節目有人睇

【明報專訊】近年免費電視市場競爭日益激烈，電視廣播（0511）（TVB）主席許濤昨日明言期望繼續多元化內容創作，並稱TVB優勢是擁有大量著名IP（作品產權），至今仍具賺錢能力，例如近期獲洽重拍40年前首播的舊劇《上海灘》。今年2月「臨危受命」的副總經理（綜藝、音樂節目及製作）曾志偉表示，仍在摸索推出選秀及更多元化的節目，並笑言會參考「友台」、「點樣可以咁平拍節目都會有人睇」，至於TVB由於以大眾市場為主，節目製作上不能「走偏鋒」。

明報記者 陳偉燊

許濤表示，TVB最大優勢在於內容創作，橫跨綜藝、劇集、資訊節目，並可製造明星及歌星，以及擁有大量昔日著名IP，稱「以前的節目至今仍然在收錢」，又提到有機構洽商再度翻拍1980年代的《上海灘》。他稱，TVB的生意模式由過往注重B2B（商業對商業），逐漸變成B2B加B2C（商業對消費者），除了電視台以外，也是本地及海外長片生產者、電商及社交平台的多元平台。

就算近期大搞綜藝節目，他相信，這有助配合核心的內容為主的生意，長遠可取得回報及對股東正面。TVB更擬擴充與業界的合作。

曾志偉自評50分 強調節目「唔適合走偏鋒」

至於轉任集團高層僅半年的曾志偉，笑言至今工作只給自己50分。對於現時與ViuTV及開電視等友台競爭，他又笑言最有興趣是參考對方「點樣可以咁平拍節目都會有人睇」。不過「參考」一說剛落，他又稱「TVB係走Mass（大眾化）、家庭，由8歲到88歲都適宜，唔適合走偏鋒，要正能量，有界線」，又表示在製作《香港小姐》選舉及《星夢》系列，需要投資添置新器材、燈光及建舞台做大製作，亦與友台不同。

在TVB現有各免費台的節目規劃方面，曾志偉表示，會嘗試利用J2發展新模式、新面貌及迎合年輕人的節目，並表示英文頻道明珠台亦會有自製的節目，面向外籍觀眾。至於翡翠台在面向主流觀眾及長者外，亦會嘗試多些年輕人節目，在節目編排方面，除引進新題材，亦會嘗試改變現有的節目編排形式，例如分開在周一至三及周四至五播放不同內容的節目。

J2攻年輕人 明珠台推自家製節目

在綜藝節目方面，他說正嘗試多元化的節目，同時正摸索市場口味，並會借助《星夢》與香港的音樂人才合作，及聯同前港姐為首的慧妍雅集在《香港小姐》競賽上合作，作為全球最大的廣東話電視製作平台，他們長遠擬在香港雲集世界各地華人參加比賽，並讓更多年輕人參與。

相關字詞﹕許濤 曾志偉 電視廣播

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