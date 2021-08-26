曾智華：自住樓收息股 財務自由關鍵

曾智華在2014年離開公務員行列退休前，是香港電台節目發展總監，他在1977年首次加入港台，於1983年因為移民而離職，至1985年回流再次任職，在該公營電台先後任職逾三分之一世紀，曾於1980年創辦《城市論壇》，後期的兩個直播節目《清談一點鐘》及《香港領袖系列》訪問過不少政商界領袖，包括首3任特首董建華、曾蔭權、梁振英，以及九倉吳光正及利豐馮國經等「大孖沙」。2014年退休後，他出版多本退休著作，亦在不同場合分享退休心得，以他自己的說法，雖然他本來並非是什麼「退休專家」，惟他自從不停要「扮演」此角色後，才「逼」自己天天思考、實驗，然後分享心得。

本港住宅樓價及租金自從2003年第二季見底以來累升數倍，退休人士若沒有持有自住物業，需要每月交租，難免會有較大的生活壓力。曾智華在是次專訪中亦表示，若希望退休無憂，首先要達到財務自由，那通常要擁有自置物業，他個人便於1989年以約150萬元首次置業買入九龍塘廣播道雅芳園約1000方呎單位，跟着於1992年「細屋換大屋」以660萬元買入何文田約1800方呎單位自住至今，成為退休後的重要生活保障。

曾移民加拿大 一年後回流要瞓地下

近月本港有不少人移民外地，這情况在1980年代也曾出現，原來曾智華當時亦曾經移民，並且因此吃了不少苦頭。他回憶說，自己在1983年離職港台，1984年舉家移民加拿大多倫多，本來希望在當地做生意，抵埗後隨即知悉發展空間不大，「我的專長是做傳媒，做傳媒要在香港做才有爆炸性」，於是他與父母於1985年回流香港，由於移民一來一回花費不菲，他們一家三口回港初期要住在灣仔唐五樓，指自己當時連牀也買不起，曾經瞓地下近一年。

曾智華在1985年回流本港後，重新加入港台，並且於1987年通過考試成為公務員，開始踏入事業高速發展期，為兩年後買樓入打下堅實的基礎：「做公務員的話，若做得好便可以升職，升職後便有房屋津貼，政府亦會低息借錢畀你買樓。」

公務員易升職加薪 政府低息借錢買樓

結果曾智華亦成功於1989年首次置業、以約150萬元買入九龍塘廣播道雅芳園約1000方呎單位，選址主要是因為鄰近工作地點港台，「由於住在公司附近，我當時是每天早上第一批返工的員工，亦可以按工作要求24小時隨傳隨到，以拼搏表現爭取升職。」

可以留意的是，即使1989年時曾智華已婚，當時是與太太一起跟父母同住， 一家人同住既可互相照顧，也節省不少開支；而他當時任職電視台的太太，亦有份供樓，故他才可成功在40歲前便首次置業。

投資物業非無風險 要量力而為

曾智華住近港台拚搏工作的如意算盤亦打響，他在1992年的薪金已較1989年首次置業時顯著提升，並且預計未來升幅亦可觀，加上當時家庭已有兩名小孩需要更大的生活空間，於是便「細屋換大屋」、以660萬元買入何文田約1800方呎單位，「當時父親亦有問我，買這麼貴的樓是否供得起，我知道自己的仕途在上升中，即使今日供不起，將來亦一定供得起，結果亦是如此」。

雖然曾智華買入上述何文田約1800方呎單位後自住至今，估計已錄得數以倍計的回報，但他強調，在1997年第四季至2003年第二季樓價由高位急跌七成期間，該單位亦曾跌穿他的買入價，故他一直提醒自己，買樓是有風險的，須量力而為，「樓價是可以在你無法預計的情况下突然大跌，跌幅可達一半或以上，跌到你唔信，所以即使近年有很多人經常說樓價不會大跌，我不會與他們辯論，他們一定是未經歷過樓價大跌才會如此樂觀，我經歷過便不會如此武斷」。

事實上，曾智華在2017年7月20日接受本欄訪問時便曾表示，當時樓價位高勢危，一旦掉頭下跌的話，跌幅可達五成，籲港人不要摸頂入市，「過去50年都是這樣的，每逢人人說樓價唔會跌、非買樓不可的時候，樓價跟着便會大跌，這是歷史經驗。通常哪些人投資會蝕錢呢？一是貪心，二是無知，三是善忘。在目前種種見頂信號出現後，仍撲入市買樓，便是這三大特徵兼備的蠢材，日後抵你蝕錢的！」

不建議買樓投資 寧買實力藍籌收息

目前樓價與2017年7月時比較，錄得溫和升幅，記者在是次專訪中與曾智華談起此事，他補充指當時主要是指不建議買樓投資，例如即使他多年前亦曾買樓收租，但由於覺得租金回報不高，亦曾遇上租霸，於是便沽樓買股，並且改為持有領展、中電及港鐵等實力藍籌收息至今。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]