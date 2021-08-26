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遙距租內地樓 4招防中伏

【明報專訊】雖然中港通關未有期，但兩地商貿繼續川流不息，不少港人或在這段時間被派駐灣區工作，因此需要租樓居住。但封關期間要隨時動身北上睇樓談何容易，所以不少地產代理都會安排遙距睇樓及簽約。遙距睇樓固然能解決封關不便的問題，不過亦有一些事項需要提前注意，否則一旦簽下合約便會恨錯難返。

明報記者 陳子凌 廣州報道

正所謂龍牀不及狗窩，沒有人不想在經過一天工作後能在家中洗滌疲勞。疫情之前，要在灣區租樓大可以隨時動身，親自睇樓；但目前兩地仍然封關，如果真的堅持要親身睇樓，雖然未嘗不可，但除了要先接受至少14天隔離之外，找到合心水單位之前也需要一直住酒店，萬一時間拖太久，其實並不划算。另一個值得參考的辦法，是先在香港選定目標單位，簽約後才北上，待隔離結束後便可即時入住。

實時視像睇樓 掌握第一手資料

現時不少地產代理，例如中原地產、Q房網等，都會在網站提供大灣區各城市租盤。除了列出詳細戶型、位置、租金等資料外，還會提供照片甚至拍攝短片。不過，單憑這些照片和短片其實並不足夠，因為拍攝日期可能較早，因此遙距睇樓便顯得更重要。在挑出一些心水租盤後，如果當地有親戚朋友可代為睇樓固然好，萬一沒有，亦可要求地產代理拍攝新一輯相片和錄影。如果時間許可，最理想還是與代理即時視像通話，可第一時間看到單位情况。當決定好承租單位後，代理將安排租客與業主進行身分驗證及網上簽約，租賃合同簽署成功後，代理會提供電子合同，整個租樓手續便算完成。

雖然遙距睇樓過程簡單，不過簽約前有不少細節仍要注意，包括以下4點。首先是要事前商議清楚租金是否包括物業管理費、水電煤費，如果需要租金收據，則相關稅款亦要商量好是由租客還是業主承擔，並且需要雙方親自到物業所屬街道辦事處登記。

其次，簽約前亦建議先了解清楚簽約的是否「二房東」，亦即所謂「租上租」。現時二房東情况在內地很普遍，因不少業主為免麻煩，會將單位先租予代管公司，然後代管公司再將單位租給住客賺差價，但類似的租上租模式有不少風險。如二房東「走佬」的話，租賃合同隨時失效；又或者二房東與大業主的合約只剩半年，租客卻與二房東簽了一年租約，那麼餘下半年租期，大業主有可能不承認。因此，最安全的做法是避免租這類二房東單位。如果真要承租，除了要弄清楚二房東與大業主的合約期，租客與二房東所簽的租約，亦最好列明清楚按金要存放於大業主或暫存於地產代理，避免日後損失。

慎防二房東 延起租期免「白交租」

第三，一般而言內地租約的起租期為簽約後3日，不過目前14天隔離政策下，就算租客簽約後立即動身北上，仍會有至少逾10天是「白交租」，如果真不想「蝕底」，可以向業主提出延遲起租期，但緊記業主沒有責任延遲起租，雙方定好起租日期後也要在租約上列明清楚。最後，地產代理會提供一份《物業交驗清單》，列明所租單位內的主要家具電器，對於屋內電器、門窗設施等檢查有沒有損壞，最好註明如果出現故障，維修費用由誰來承擔。此外亦會提供水表、電表記錄，並查實相關費用是否已繳清，以免起租後水電費帳目混亂，帶來不必要麻煩。

總括而言，遙距租樓十分依賴充當耳目的地產代理服務質素，內地小型地產代理一來良莠不齊，二來對處理跨境租樓的經驗也未必豐富，因此要真正省心，還是委託規模較大的地產代理公司才有保障。

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