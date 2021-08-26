恒地自由道項目申強拍 估值2.9億

向華強4200萬沽上環舖 8年蝕1600萬

疫情緩和，投資者連環入市，盛滙商舖基金創辦人李根興表示，基金最新以4200萬元購入上環孖沙街20、22、及24號地下及入則閣樓，地舖建築面積約1300方呎，連約1000方呎入則閣樓，合共約2300方呎，呎價1.8萬元，舖位原作酒吧，現交吉售出。據悉，基金購入後隨即加價43%，以6000萬元放售，同時亦以月租15萬元放租。土地註冊處顯示，是次易手之舖位，由電影出品人向華強及相關人士於2013年以5800萬元購入，持貨8年，帳面蝕約1600萬元或27%。

康泰1050萬沽元朗工廈單位

另一邊廂，繼日前沽出土瓜灣地舖後，康泰旅遊再沽出工廈物業。市場消息稱，元朗貿易中心低層01室，面積1040方呎，最新以1050萬元易手，呎價約10,096元。原業主為康泰旅遊，1995年以313萬元購入，持貨26年，帳面獲利737萬元或逾2.3倍。