OASIS KAI TAK開放式戶3年實蝕23萬

美聯助理聯席董事羅敬業表示，OASIS KAI TAK 1座高層C室，實用295方呎，開放式間隔，獲外區客以765萬元購入，實呎25,932元。原業主2018年5月以約752萬元入單位，現帳面雖然獲利13萬元或1.7%，但連使費計料實蝕近23萬元或約3%離場。

溱柏連天台戶實呎逼1.95萬

另外，市場消息指出，溱柏10座頂層一個實用272方呎、連227方呎天台特色戶，最新以約530萬元售出，實呎19,485元，為屋苑呎價新高。原業主2018年以456萬元購入，持貨3年多，帳面獲利74萬元或16%。

海怡2房半1148萬沽 屋苑同類新高

中原副區域營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島本月暫錄12宗成交，比上月全月錄得的32宗明顯放緩，不過仍錄高價成交，其中6座高層E室，實用598方呎，2房連士多房間隔，以1148萬元易手，實呎19,197元，屬屋苑2房半戶型成交價新高。原業主2017年12月933萬元購入，帳面獲利215萬元或23%。

富麗花園2房686萬破頂

二線屋苑繼續破頂。中原高級分區營業董事伍錦基指，將軍澳富麗花園1座中層D室，實用面積420方呎，望開揚市景，以686萬元沽出，實呎16,333元，成交價創屋苑2房新高。原業主於2015年以459萬元購入，持貨6年，帳面獲利227萬元或49%。