工商物業逾億成交涉491億 超去年全年

【明報專訊】樓市投資氣氛回升，工商舖市場亦於近月頻錄大額成交個案。美聯工商舖（0459）數據顯示，截至今年8月中，本港過億元的買賣金額已達逾491億元，較去年全年的約485億元，升約1. 2%，宗數亦達115宗，比去年全年的88宗升約30. 7％。不過，美聯工商舖行政總裁盧展豪表示，早前中央有意納入《基本法》附件三的《反外國制裁法》，雖然近日暫緩表決，但已引起外資憂慮，預料下半年外資入市步伐將會減慢。