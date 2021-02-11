工商物業逾億成交涉491億 超去年全年

【明報專訊】樓市投資氣氛回升，工商舖市場亦於近月頻錄大額成交個案。美聯工商舖（0459）數據顯示，截至今年8月中，本港過億元的買賣金額已達逾491億元，較去年全年的約485億元，升約1. 2%，宗數亦達115宗，比去年全年的88宗升約30. 7％。不過，美聯工商舖行政總裁盧展豪表示，早前中央有意納入《基本法》附件三的《反外國制裁法》，雖然近日暫緩表決，但已引起外資憂慮，預料下半年外資入市步伐將會減慢。
美聯工商舖：反制裁法減外資入市
盧氏又稱，近月股市走勢波動，以及商舖和工廈做價於近月均已錄得升幅，均為外資減少入市的原因，但本地、內地投資者及機構近月入市態度較積極 ，將有機會令市場交投保持活躍，料全年逾億元成交宗數達180宗，成交總金額達900億元。
綜觀今年為止十大最高成交價個案（見表）中，工廈物業佔達6宗，當中涉及多宗全幢成交，美聯工商董事陳偉志指出，今年工廈物業獲中、外資基金共斥141.36億元入市，其中機構投資者入市金額達98.33億元，佔總價56%，均屬歷來首見，他認為工廈交投活躍主要受惠於活化工廈2.0及標準金額補地價先導計劃帶動。
另外，美聯工商舖昨日亦公布中期業績，截至今年6月底止，股東應佔溢利錄3325萬元，去年同期蝕778.4萬元，每股盈利1.842仙，不派息。
美聯工商舖上半年扭虧 不派息
集團指期內扭虧為盈，主要基於今年上半年香港非住宅物業市場之反彈。集團期內收益錄2.89億元，按年增加1.04倍，其中租金收入錄955.8萬元，按年升3.9%，借貸業務利息收入798萬元，按年增加2.31倍，證券投資利息收入102.8萬元，按年增加51.62%。經營溢利4373.6萬元，去年同期蝕895.9萬元。
截至上半年，集團聘用594名全職僱員，按年增加4.2%。至於該行於今年已累積斥資約2.2億元購入4個商舖物業，盧展豪認為目前舖租已見底，未來租金回報有上升空間。