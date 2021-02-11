揚海首日收近800票 超額5.7倍

挾港島鐵路上蓋兼享海景等兩大優勢，黃竹坑港島南岸揚海周二開價，首批120伙，實用面積341方呎的1房戶、折實價約1080萬元入場；整批折實平均實呎30,880元，比同區路勁（1098）及平保（2318）合作的1期晉環，今年4月時首批160伙折實均呎29,689元貴4%。

薈藍周日再賣68伙

至於宏安地產（1243）青衣薈藍，本月起累售約180伙，佔全盤320伙的56%。加推68伙於下周日（29日）開售。當中32伙來自7號價單，另同日起招標36伙，屬2樓及20樓的特色戶，連同早前已推出單位，全盤320伙已全數推出。

Wetland Seasons Bay 1期4房1501萬破頂

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 第1期，上周六首輪開售350伙，其中48伙招標，最新首錄一宗招標成交，單位為別墅WV6 3樓A 單位，實用909方呎，連195方呎平台，為4房套房及工作間間隔，成交價1501萬元，成交價創項目新高，實呎16,513元。

信置（0083）大埔白石角逸瓏灣8入伙在即，信置營業部集團聯席董事田兆源表示，項目已獲發滿意紙，本周起收樓。項目自去年開售，累售504伙，佔單位總數528伙逾95%，套現逾49億元。

逸瓏灣8本周起收樓 累沽504伙套49億

現僅餘24伙待售，包括11個標準戶及13個特色戶。項目新近以2351.94萬元售出1座18樓A室， 實用1238方呎4房，實呎18,998元，為項目成交價新高單位。