經濟

香港地產

揚海首日收近800票 超額5.7倍

【明報專訊】雖然本月新盤取消交易宗數創本港爆疫後新高，但新盤認購反應熱烈。嘉里（0683）、信置（0083）等發展的黃竹坑站上蓋港島南岸第2期揚海，首批120伙周二開價，平均折實實呎突破3萬元，成為最貴鐵路上蓋盤，項目昨日起收票，市場消息指，首日已收近800票，超額認購約5.7倍。發展商表示，項目料短期加推60伙，最快下周開售。

挾港島鐵路上蓋兼享海景等兩大優勢，黃竹坑港島南岸揚海周二開價，首批120伙，實用面積341方呎的1房戶、折實價約1080萬元入場；整批折實平均實呎30,880元，比同區路勁（1098）及平保（2318）合作的1期晉環，今年4月時首批160伙折實均呎29,689元貴4%。

薈藍周日再賣68伙

至於宏安地產（1243）青衣薈藍，本月起累售約180伙，佔全盤320伙的56%。加推68伙於下周日（29日）開售。當中32伙來自7號價單，另同日起招標36伙，屬2樓及20樓的特色戶，連同早前已推出單位，全盤320伙已全數推出。

Wetland Seasons Bay 1期4房1501萬破頂

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 第1期，上周六首輪開售350伙，其中48伙招標，最新首錄一宗招標成交，單位為別墅WV6 3樓A 單位，實用909方呎，連195方呎平台，為4房套房及工作間間隔，成交價1501萬元，成交價創項目新高，實呎16,513元。

信置（0083）大埔白石角逸瓏灣8入伙在即，信置營業部集團聯席董事田兆源表示，項目已獲發滿意紙，本周起收樓。項目自去年開售，累售504伙，佔單位總數528伙逾95%，套現逾49億元。

逸瓏灣8本周起收樓 累沽504伙套49億

現僅餘24伙待售，包括11個標準戶及13個特色戶。項目新近以2351.94萬元售出1座18樓A室， 實用1238方呎4房，實呎18,998元，為項目成交價新高單位。

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