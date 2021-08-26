新盤本月60宗取消交易 爆疫後最多 按月急升2倍 分析指或與股市近月波動有關

明報記者

綜合市場資訊，8月至今整體新盤成交累錄約820宗，而新盤市場同期累錄約60宗取消交易個案，創去年爆發新冠疫情以來的按月新高，相對去年11月錄約57宗、即爆發疫情後的對上按月最高紀錄，再多出3宗。由於8月還有6天才完結，業界不排除本月新盤取消交易個案會，最終增加至65宗或以上。

今年8個月暫逾270宗 取消交易

另今年迄今，主要新盤共錄逾270宗取消交易個案；可留意的是，受新冠疫情肆虐，2020年全年主要新盤累錄約421宗取消交易個案，除比2019年全年錄得約335宗，按年升26%外，更創2013年一手銷售新例實施後的按年新高。

至於本月取消交易的新盤單位中，逾七成來自新世界（0017）旗下樓盤，其中已屆現樓的元朗瑧頤、何文田瑧樺，分別錄得22宗及8宗，買家於簽署正式合約後取消交易的撻大訂個案，有關買家料遭沒收約10%訂金，而相關單位較早時已經重新再售出。另新世界同系7月初爆出因「部分牆身結構混凝土檢測數據未達要求」，而須拆卸重建的港鐵大圍站柏傲莊III，據成交紀錄冊顯示，暫錄13宗取消交易個案，但相關買家不會遭沒收訂金。

皓畋撻大訂 買家損失634萬

此外，本月取消交易撻大訂的新盤單位亦不乏豪宅，如現正部署開售黃竹坑港島南岸2期揚海的嘉里（0683），同系何文田皓畋，原於2019年6月以4530萬元售出的10座15樓、實用面積1300方呎B室，於本月16日撻大訂，買家遭沒收14%訂金涉逾634萬元。上述單位新近再以4465萬元透過招標售出，比對舊的成交價低65萬元或1.4%、實呎34,346元，惟新買家選用180天即供付款，料上述單位樓價差距與付款方式折扣有關。

業界：部分買家恐美「收水」在即

利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，8月主要新盤累錄約60宗取消交易，估計與近日股票市場波動、屬市場預期之外，令個別買家的資金調動出現問題有關，因而寧願取消交易離場。

此外，有報道指美國聯儲局將削減資產購買規模，準備「收水」，亦令個別實力不足的買家因看不通後市而取消交易。