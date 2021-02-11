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2021年8月26日星期四
技術取勝
投資策略
金管局擬增發400億票據吸游資 港匯即彈上7.7826 分析：美收水前管理息差
話你知：增發外匯基金票據 屬貨幣基礎組成部分轉移
小米擬6億購自動駕駛技術公司
次季純利大增83.8％ 收入利潤創單季新高
TVB半年虧損收窄 不派中期息
恒大發盈警 料中期純利最多跌39%
快手季度收入增49%勝預期 虧損擴至47.7億人幣 擬拓海外市場
瑞聲科技次季收入近零增長 純利按季跌27%
中人壽新業務價值跌近兩成
碧桂園服務撥20億作戰略投資 半年多賺六成 毛利率跌3.8個百分點
佳兆業上半年多賺8.5%
大新銀行中期多賺17% 派息0.1元
投資虛幣減值拖累 美圖半年虧損擴大
「幟哥」黃永幟沽清龍皇持股套255萬
美股屢創新高 配股25年最多 市場觀望聯儲局收水否 三大指數早段變動不大
女股神轉軚 讚中國「很有創新精神」
美眾院通過 3.5萬億美元預算法案
張兆聰：小米季績雖遠勝預期 勿高追
李曉佳：證監傳準備向壹傳媒獨董開刀
技術取勝：ASM上升軌有支持
羚邦「宇宙天價」請ERROR配音
保監局化身險企 籲定期檢視保障額
劉思明：科網股喘定 旅遊概念可吼
周顯：買比特幣如積穀 不單只為了防飢
湯文亮：辣招錯有錯着 老友唔會夾錢買樓
新盤本月60宗取消交易 爆疫後最多 按月急升2倍 分析指或與股市近月波動有關
揚海首日收近800票 超額5.7倍
工商物業逾億成交涉491億 超去年全年
美聯黃建業子獲委任美聯工商舖執董
OASIS KAI TAK開放式戶3年實蝕23萬
恒地自由道項目申強拍 估值2.9億
遙距租內地樓 4招防中伏
灣區須知：跨境匯款交租 匯價或有偏差
曾智華：自住樓收息股 財務自由關鍵
每代總要面對風浪 對年輕人有信心
技術取勝：ASM上升軌有支持
【明報專訊】周黑鴨中線上試7.3元（圖）
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