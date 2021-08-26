李曉佳：證監傳準備向壹傳媒獨董開刀

據指新一個矛頭指向壹傳媒3名獨立非執行董事林中仁、Louis Gordon Crovitz及Mark Lambert Clifford，消息人士說，主要涉及公司管治，包括獨董有否發揮監督功能，聲稱「引起政府及監管機構注意」，加上「收到投訴」，因此有官方部門「或會出招」，審視3名獨董是否適任。

政府完美演繹什麼是「眾矢之的」

目前已向壹傳媒出手的政府部門，計有國安處出手控告公司大股東黎智英、多名高層干犯港區國安法；到上月財政司長陳茂波罕有引用殖民地舊例，委派調查員跟進壹傳媒帳目、財務匯報局亦高調表示要查壹傳媒2019年度及之後的帳目及時任核數師工作，完美演繹什麼是「眾矢之的」。

至於今次傳出要向獨董埋手的證監會，按消息人士說法，更可能會破天荒在任內DQ獨董。根據過往案例，證監會可在董事未能以應有技能管理上市公司、未確保上市公司遵從《上市規則》的信息披露要求，當中包括致公司陷入財政困難的信息，可能構成失當行為下，可向高院申請取消有關董事資格。

證監會應從未試過DQ在任董事

之不過，筆者曾查過資料及向前輩求教，證監會從未試過將在任董事DQ，如消息屬實，肯定又是一次先例。事實上這種手法並不陌生，據知早在今年5月當時政府仍未出手，市場已多次傳出消息，壹傳媒可能會「被關閉」，龐大的心理壓力令不少員工辭職，甚至與管理層意見相左；直至近期留守壹傳媒並以顧問身分繼續運作的4名高層，據悉其中3人亦已離職。

筆者認為，今天的香港消息真假或已不再重要，重要的是白色恐怖已深種人心；君不見政府向傳媒「吹風」多時，可能DQ泛民區議員，甚至追討薪津，但至今仍未實行，區議員則已在恐懼壓力下出現大規模辭職。筆者認為，今次的DQ消息必定對3名壹傳媒獨董額外帶來壓力，只不知最終到底是證監會真的破天荒出手、抑或3名獨董在恐懼中提出辭任？

[李曉佳 財經澡堂]