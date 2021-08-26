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美眾院通過 3.5萬億美元預算法案

【明報專訊】美國眾議院在周二晚以輕微票數通過3.5萬億美元的預算法案，減輕中等收入家庭稅務負擔、增加教育及醫療、環保方面的開支。眾議院同時同意在下月27日就1萬億美元基建開支法案投票。今次被視為民主黨中間派、主流派及進步派的妥協，令這法案在未能取得共和黨議員支持下通過。至周三，參議院財務委員會主席懷登（Ron Wyden）發出聲明，指正研究提高跨國企業海外盈利的稅率。

參院財委會主席：研提高跨國企業稅率

眾議院周二晚以220票贊成、212票反對通過3.5萬億美元法案，本月初此法案已在參議院同樣在共和黨議員反對的情况下獲通過。法案將進入斟酌細節的階段。該法案的開支包括擴大醫保範圍至包括牙科、聽力及視力的保健；提供全民幼稚園前的學習，以及兩年社區書院學習；至2030年之前要求發電公司八成電力來自清潔能源。同時法案會提高企業及高收入家庭稅率，及降低工作階層家庭的稅負。

民主黨內的進步派一直要求先通過這項關乎民生的法案，然後才討論基建開支法案，因為他們擔心若通過了基建開支法案，黨內其他議員會不支持向富人及企業加稅。但同一時間，黨內中間派則要求對此法案及基建開支法案一齊投票。結果民主黨的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）提出通過此法案之餘，同時捆綁通過決定在下月27日就基建開支法案投票，成功爭取中間派及進步派同時投票支持此法案。與此同時，懷登昨晚發出的聲明，指正研究向把利潤及職位移到海外的跨國企業徵收更多稅款，以支持3.5萬億美元民生開支所需。

（綜合報道）

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