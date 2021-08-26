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女股神轉軚 讚中國「很有創新精神」

【明報專訊】有「女股神」之稱的ARK投資創辦人Cathie Wood上月在其旗艦創新科技ETF（美：ARKK）沽清中資科技股，早前曾表示相信中概股將於很長時間維持低位，不過Wood近日立場有所轉變，表示長遠而言對於中國看法樂觀多於悲觀，因中國是很有創新精神社會。ARK自主技術與機器人ETF（美：ARKQ）在周一（23日），自7月23日中概股急跌後，增持16萬股京東（美：JD）ADR。

Cathie Wood上月曾表示中國政府監管行動，與其成為創新國家的目標相違，因此沽出中概股。不過她周二向彭博社表示，政府推出更多的規定和監管，不是為阻止成長和進步，並指若中國越是走向孤立，在人工智能等領域的競爭力將會越弱。Cathie Wood指，該行對中資公司進行了整理，研究哪些公司的業務會是政府所好，目前正整合在百貨、物流及製造業中的持倉，而京東的物流是其業務的重要組成部分。除增持京東，ARK太空探索主題ETF（美：ARKX）亦在周二增持93.29萬股京東物流（2618）。不過截至周二，ARKK仍然沒有中概股持倉。

連續2日資金吸納中概股

此外，一隻包括騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、京東、美團（3690）等中資科技股的ETF（美：KWEB），自7月中在中概股下跌後，持續有資金進場撈貨。雖然本月持續下跌後，上周ETF累計約1億美元有資金流出，不過自上周五有更多資金進場低吸，繼周一有破紀錄的5.3億美元淨流入，周二再有1.26億美元流入（見圖）。

（綜合報道）

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