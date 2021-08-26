美股屢創新高 配股25年最多 市場觀望聯儲局收水否 三大指數早段變動不大

據《華爾街日報》引述Dealogic的統計，由年初至本月24日，已有556宗美國上市公司在二手市場配股集資的個案，數量已創1996年以來每年的同期最多。集資金額總數1330億美元（10374億港元）。集資的公司包括Zoom（美：ZM）、挪威郵輪公司（美：NCLH）、散戶炒股AMC娛樂（美：AMC）及Gamestop（美：GME）等。報道指配股頻繁是因為美股不斷創新高，標普500指數今年以來曾50次創新高。

首發垃圾債公司創16年新高

美股一直高唱入雲之外，央行不斷印鈔亦推升虛擬貨幣及垃圾級債券價格。美國公司趁市場胃納上升加緊發行債券。首度發行垃圾債公司數目今年以來亦創16年新高，其中包括專賣藝術用品的Michael Stores Inc及電子支付公司Square Inc（美：SQ）。另外，不少美國上市公司選擇以隨時可以用市價發行新股的方式配股集資，而不是集中某一刻發行新股，今年以來隨市况集資方式已籌集750億美元，較去年同期升七成，是自1995年有紀錄以來最多。專門替公司進行這種集資的律師行Mayer Brown合伙人Brian Hirshberg表示，以目前市况波動情况來看，這種「提款機」式的集資方式，可以讓上市公司選擇在股價升至理想水平時立即集資。

散戶至愛的「迷因股」（meme stocks）近期「翻生」，成交量亦大增。據Vanda Research的統計，37隻迷因股在周二平均大升一成，是6月以來最大單日升幅。其中AMC股價大升兩成，昨晚開市初段一度再升7.7%，其後倒跌1.5%。

上月核心耐用品訂單意外遜預期

另外，美國昨晚公布7月耐用品訂單數量較預期弱。扣除飛機及軍備後核心耐用品訂單意外按月沒變動，市場原本預期增長0.5%。6月數據則上修至按月增1%。核心耐用品訂單之前已連續4個月錄得按月增長。這顯示資本投資放緩。自去年中以來設備方面的投資一直是推動美國經濟增長主要動力之一。商用飛機訂單7月按月大跌49%，波音在7月只收到31架飛機訂單，相比6月時有219架。除了飛機以外，通訊及電力設備訂單亦下跌，金屬、機械及電腦訂單則上升。美匯指數昨晚變動不大，繼續在92.9的近日低位徘徊。

（綜合報道）

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