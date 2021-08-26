經濟

大新銀行中期多賺17% 派息0.1元

【明報專訊】大新銀行（2356）中期多賺17.4%至11.1億元，每股盈利0.79元，按年增17.9%，派中期股息每股0.1元，增25%。除受惠於信貸減值虧損大降近68%至1.17億元，亦因壓縮利息支出，致淨利息收入增5.8%至19.63億元。中期淨息差1.74厘，按年擴闊8個基點。董事總經理王祖興表示，上半年該行着力控制資金成本，存款成本跌得較貸款息率快，使淨息差改善，至於下半年，資金成本現微增，會盡力調整存款和貸款組合，冀淨息差維持穩定。

相信下半年貸款增長主要來自企業銀行

王指，上半年該行貸款增長步伐不及經濟復蘇的速度，但目前有不少貸款需求正加強，相信該行下半年貸款增長會較上半年快，動力主要來自企業銀行方面。

期內淨服務費及佣金收入增10.9%至6.42億元，該行指收入改善主要來自財富管理業務。截至6月底，該行的綜合普通股權一級資本及整體綜合資本充足率分別為14.2%及18%，按年俱升1.1個百分點。該行指，今年上半年該行主要市場的經濟大幅改善，但經濟強勁復蘇的部分原因在於去年同期生產總值大幅收縮導致基數偏低所致，料下半年經濟恢復步伐較上半年放緩，貸款需求料會持續相對低迷。

母公司大新金融（0440）中期按年多賺18.3%至8.81億元，每股盈利增18.5%至2.76元，中期息增22.2%至0.33元。

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